Chicão e Jorge Henrique são vetados no Corinthians

O técnico Tite não poderá contar com o zagueiro Chicão e o atacante Jorge Henrique para o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, neste domingo, 12, no Pacaembu. Os dois foram vetados neste sábado por problemas físicos.

Chicão reclamou de dores na coxa direita e não participou do treino. Fez apenas trabalho de recuperação no departamento médico. Desta forma, Tite terá apenas Wallace como opção para a zaga no banco de reservas. Leandro Castán e Paulo André serão os titulares neste domingo.

Jorge Henrique, por sua vez, participou do início do treino, mas voltou a sentir dores também na coxa direita. Ao lado de Adriano, ele seria uma das opções do treinador para o ataque corintiano, que será escalado com Liedson, Emerson e Willian.

Emerson entrará no time na vaga de Alex, machucado. Suspenso por um jogo, o atacante foi liberado para jogar por conta de um efeito suspensivo obtido pelo departamento jurídico do Corinthians, na sexta-feira.