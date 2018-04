Chicão sofre para marcar gols de falta no Corinthians O zagueiro Chicão reconhece que está mais difícil fazer gols de falta pelo Corinthians neste ano. O último que marcou foi contra o São Paulo, no dia 21 de junho, pelo Brasileirão - ou seja, há mais de dois meses e meio. E o motivo disso é justamente não ter com quem repartir a função.