Chicharito troca o Manchester United pelo Bayer Leverkusen

O Manchester United resolveu reformular seu ataque nas últimas horas da janela de transferências do futebol europeu. O clube inglês, depois de liberar Adnan Januzaj para o Borussia Dortmund e se aproximar da contratação do francês Anthony Martial, anunciou a venda do também atacante Chicharito Hernandez para o Bayer Leverkusen.

O mexicano, de 27 anos, passou a última temporada emprestado para o Real Madrid e, reserva, não convenceu os espanhóis a ficarem com ele em definitivo. Também no Manchester United ele teria pouco espaço, tanto que só jogou 23 minutos nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês.

Nem o Manchester United nem o Bayer Leverkusen informaram o valor da transação, mas o mexicano já vestiu a camisa do novo clube, tendo assinado contrato até 2018. Ele chega à Alemanha para suprir a saída do sul-coreano Son Heung-min, de 23 anos, que na sexta-feira foi anunciado pelo Tottenham.

Essas movimentações podem abrir espaço para Alexandre Pato no Manchester United, ainda que o atacante tenha dito que ficará no São Paulo. O jogador era especulado também no Tottenham, que acabou ficando com Son Heung-min. Agora, entretanto, é o time de Old Trafford que tem espaço vago no elenco, podendo ocupá-lo até terça-feira - na Inglaterra, a janela fecha um dia depois.

Só nesta segunda o Manchester United já anunciou que emprestou a jovem revelação Adnan Januzaj, belga, para o Borussia Dortmund, até o fim desta temporada. Já o francês Anthony Martial, de apenas 19 anos, destaque do Monaco, viajou para a Inglaterra para resolver as últimas pendências burocráticas e assinar contrato com o clube.