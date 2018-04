Chico começa 2010 no meio-de-campo do Atlético-PR

"Eu estou esperançoso. Ano passado tive vários problemas e é sempre bom começar o ano com uma oportunidade, ainda mais em uma posição que eu me sinto muito bem. Nossa equipe não vai estar 100% nas questões físicas, táticas e técnicas, mas vai com muita disposição", afirmou Chico.

Atual campeão estadual, o Atlético-PR vai estrear no torneio no domingo. Com muitos jogadores longe do condicionamento físico ideal, Antônio Lopes deve escalar um time misto em Toledo.