Chico vê título estadual como obrigação no Atlético-PR

"Temos a obrigação do ser campeão do Campeonato Paranaense. Podemos fazer uma Copa do Brasil melhor do que em 2009. E no Campeonato Brasileiro temos que pensar grande, buscando sempre a Libertadores. No ano que vem não podemos cometer os mesmo erros para ter uma final de ano muito mais alegre", afirmou Chico, lembrando que o Atlético-PR lutou contra o rebaixamento no Brasileirão neste ano.

Improvisado como zagueiro durante toda temporada, Chico espera ter mais chances em sua posição de origem em 2010. "Eu sempre gostei de atuar como volante e acredito que posso render ainda mais. Mas sempre deixei claro que estou à disposição em qualquer posição que precisar. Como zagueiro, volante e também lateral", disse.