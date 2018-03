Chiellini sofre lesão, vira dúvida e Itália convoca zagueiro do West Ham

A Federação Italiana de Futebol informou neste domingo a convocação do zagueiro Angelo Obinze Ogbonna, jogador de 29 anos do West Ham, da Inglaterra. O anúncio ocorreu após Giorgio Chiellini ter sofrido uma contusão no empate sem gols entre Juventus e SPAL, sábado, pelo Campeonato Italiano.

"À espera dos exames de Chiellini, o técnico Di Biagio convocou Angelo Obinze Ogbonna (West Ham)", informou a federação em seu Twitter, sem dar mais detalhes sobre o corte ou não do zagueiro.

Chiellini estava presente na lista divulgada no sábado. Mas, pouco depois, sentiu uma contusão no duelo contra o SPAL e precisou ser substituído aos 35 minutos do segundo tempo. O clube ainda não informou sobre a gravidade do problema.

Após a frustrante eliminação na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, em novembro passado, a seleção italiana retoma suas atividades em amistoso contra a Argentina, no dia 23 de março, no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Quatro dias depois, será a vez de encarar a Inglaterra, em Wembley.