Chievo assegura liderança do Italiano O Chievo confirmou a boa fase, venceu neste domingo o Torino por 3 a 0 e aumentou para quatro pontos a vantagem para o segundo colocado no Campeonato Italiano. A equipe recém-promovida à primeira divisão do milionário torneio ocupa a liderança da competição com 19 pontos contra 15 da Roma e do Milan, que ficou no empate por 0 a 0 contra o Bologna. Os gols foram marcados por Marazzina, Manfredini e pelo brasileiro Eriberto. Nos demais jogos da rodada, o Brescia derrotou o Venezia por 3 a 2, o Parma empatou por 2 a 2, o Lecce igualou com o Atalanta por 0 a 0, o Perugia venceu o Piacenza por 1 a 0 e a Fiorentina ganhou da Udinese por 2 a 1.