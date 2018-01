Chievo derrota a Inter por 2 a 1 Com dois gols de pênalti de Corini, o Chievo derrotou, neste sábado, a Internazionale de Milão, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O gol milanês foi de Vieri. Com este resultado, o time de Milão segue com 45 pontos, três a mais que Milan e Juventus. O Chievo é o quinto colocado, com 37 pontos.