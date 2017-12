Chievo é eliminado na Copa da Uefa O sonho de projeção na Europa acabou nesta quinta-feira para o Chievo, pelo menos na temporada de 2002-03. A revelação do Campeonato Italiano passado recebeu o Estrela Vermelha, em Verona, e perdeu por 2 a 0, em jogo da primeira fase da Copa da Uefa. Como havia empatado por 0 a 0, duas semanas atrás, em Belgrado, teve de conformar-se com a desclassificação. O Parma teve melhor sorte, embora de forma sofrida. A equipe dos brasileiros Taffarel, Júnior e Adriano (que marcou um dos gols) ganhou do CSKA Moscou por 3 a 2, em casa, e segue adiante. O primeiro confronto terminou com 1 a 1. A Lazio não passou do 0 a 0, na visita ao Xanthi, na Grécia, mas garantiu vaga, por conta da goleada de 4 a 0 alcançada em Roma. O Paris Saint-Germain não teve Ronaldinho Gaúcho, diante do Ujpest, na Hungria, mas venceu por 1 a 0 e se classificou. Assim como o Bordeaux, que goleou o Puchov por 4 a 1, na Eslováquia. Antes, havia feito 6 a 0. O Porto relaxou, diante do Polonia, em Varsóvia, perdeu por 2 a 0, mas não mudou nada sua trajetória, porque havia feito 6 a 0 na partida de ida. O Sporting teve destino ingrato, depois do empate de 3 a 3 com o Partizan Belgrado. Como tinha sido derrotado por 3 a 1, em Lisboa, saiu da competição. O Leixões também ficou no meio do caminho, após a goleada de 4 a 1 para o Paok Salonica. Os alemães do Schalke 04 vão para a segunda fase, após nova goleada sobre o Gomel, de Bielorrússia: desta vez, por 4 a 0, contra 4 a 1 no duelo anterior. O Fenerbhace, da Turquia, também continua na briga pelo título, ao eliminar o AIK, da Suécia, com a vitória de 3 a 1. O Blackburn Rovers, da Inglaterra, empatou com o CSKA Sofia por 3 a 3, no estádio do rival, e passou à frente. Tarefa bem mais fácil foi a do Werder Bremen, da Alemanha, que deu surra de 8 a 0 no Metalurg Donestk, da Ucrânia. Os confrontos da próxima fase da Copa da Uefa serão anunciados nesta sexta-feira.