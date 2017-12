Chievo empata com Parma sem gols O Chievo ficou no 0 a 0 com o Parma em partida adiada do Campeonato Italiano. Apesar de jogar fora, a equipe de Verona perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados. O jogo era para ter sido disputado no dia 3, mas foi transferido por causa da morte do atacante Jason Mayelé, do Chievo, em um acidente automobilístico. O Chievo segue em quinto lugar, com 41 pontos, atrás de Internazionale e Roma (53), Juventus (52) e Bologna (44). O Prama é o 13º, com 31 pontos.