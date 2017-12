Chievo luta para aumentar vantagem O surpreendente Chievo Verona, recém-promovido para a Primeira Divisão do Campeonato Italiano e que lidera a competição com 19 pontos, tem tudo para ampliar vantagem sobre Roma, Juventus e Inter, que estão em segundo lugar, com 15. O compromisso do time do brasileiro Eriberto (ex-Palmeiras) neste sábado, na abertura da nona rodada, será fora de casa e contra o Venezia, lanterna do torneio, com 2 pontos. Mas o Chievo não surpreende apenas pela liderança, mas também pelo esquema simples e eficiente que vem apresentando. O técnico Luigi Del Neri, sem problemas de contusão ou suspensão, repetirá a escalação da equipe que bateu o Torino por 3 a 1, na rodada da semana passada. As demais partidas estão programadas para domingo.