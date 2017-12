Chievo mantém liderança do Italiano O Chievo confirmou a boa fase no Campeonato Italiano e não teve trabalho para derrotar neste domingo o Perugia por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória deixou o time sensação do Calcio na liderança isolada do torneio, com 23 pontos, três a mais do que a Roma, vencedora do confronto contra o Bologna. Os destaques da vitória romana, por 3 a 1, foram os argentinos Batistuta e Samuel e os brasileiros Emerson e Marcos Assunção. O primeiro gol foi marcado por Samuel logo aos 2 minutos de jogo e, aos 15, depois de um belo passe do volante brasileiro Emerson, o atacante argentino aumentou o placar. O Bologna reagiu com Wome, aos 38 minutos, mas dois minutos depois, o meio-campo brasileiro Marcos Assunção aumentou a contagem com um belo gol de falta, de fora da área. O Milan conseguiu uma vitória importante contra o Parma, por 1 a 0, e agora divide as primeiras posições na classificação geral, com 19 pontos. O único gol da partida foi marcado por Fillipo Inzaghi, aos 30 minutos do primeiro tempo, após cruzamento do lateral-esquerdo brasileiro Serginho. Nos demais jogos do dia, o Brescia, que vive um momento difícil com o doping do volante espanhol Guardiola, venceu a Udinese por 2 a 0; o Atalanta derrotou o Piacenza por 2 a 1, o Torino goleou o Verona por 5 a 1 e o Venezia empatou por 1 a 1 contra o Lecce. Ronaldo - O atacante Ronaldo deve retornar aos campos neste domingo ao lado do italiano Christian Vieri contra a Fiorentina, em partida que encerra a 12ª rodada da competição. O brasileiro está em recuperação desde o dia 14 de outubro, quando sofreu uma contusão muscular diante do Lecce.