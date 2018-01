Chievo, pequeno atrevido da Itália Verona é famosa por ter sido "cenário" do romance trágico entre Romeu e Julieta, no clássico de William Sheakespeare. A segunda cidade do Vêneto, no Norte da Itália, chama a atenção também pelo imponente anfiteatro romano - a Arena -, além da culinária e dos vinhos refinados. Os veroneses ganharam projeção, no futebol, quando o Verona conquistou o título italiano de 1985. Mas o mais novo motivo de orgulho local é o Chievo Verona, time fundado em 1929 e que pela primeira vez participa do grupo da Série A nacional. A equipe dos brasileiros Eriberto (ex-Palmeiras) e Cleiton surpreende as projeções mais otimistas. Em cinco rodadas, acumula quatro vitórias e uma derrota (3 a 2 para a Juventus). Clubes tradicionais como Fiorentina (2 a 0), Bologna (2 a 0), Piacenza (4 a 2) e Udinese (2 a 1) não aguentaram o futebol eficiente dos rapazes guiados por Luigi del Neri, vice-líder com 12 pontos, um a menos da Inter. Leia mais no Estadão