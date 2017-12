Chievo perde clássico mas segue líder O Chievo foi derrotado pelo Verona por 3 a 2, de virada, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Mas, ainda assim, a equipe se manteve na liderança da competição, com 20 pontos ganhos. Os resultados favoreceram o Chievo. No sábado, a vice-líder Internazionale empatou com a Roma por 0 a 0 e desperdiçou a oportunidade de passar a equipe sensação da temporada, chegando aos 19 pontos - contra 17 do time romano, que está em quarto lugar. Neste domingo, foi a vez do Bologna não aproveitar a chance de assumir a ponta da tabela ao perder para o modesto Lecce, por 1 a 0, e permanecer com 17 pontos, na quinta posição. O Milan não passou de um empate sem gols em casa contra o Piacenza, na estréia do técnico Carlo Ancelotti. A equipe está na sexta colocação, com 16 pontos. Outro treinador estreante que se deu mal foi o argentino Daniel Passarella, do Parma, que viu seu time ser derrotado pela Juventus por 3 a 1, no estádio Delle Alpi. Com o resultado, a equipe de Turim assumiu o terceiro lugar na tabela, com 17 pontos. O Parma ficou em 12º. O presidente da Juventus, Umberto Agnelli, disse momentos antes da partida que seu time não vai tentar contratar o brasileiro Rivaldo, do Barcelona, por falta de dinheiro. "O balanço econômico do clube nos impõe essa conduta", afirmou Agnelli, anunciando um teto salarial para os jogadores. "Tem gente ganhando demais no futebol italiano."