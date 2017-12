Chievo perde; Inter é novo líder A Inter de Milão assumiu neste domingo a liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Atalanta por 4 a 2. Di Biagio, Vieri (2) e Kallon fizeram os gols da Inter. Doni marcou os dois gols do Atalanta. O atacante Ronaldo não jogou. Ficou o jogo todo no banco de reservas. Com a vitória, a Inter tira a liderança do Chievo, que perdeu por 3 a 2 para o Milan. Mesmo jogando no San Siro, a equipe do Chievo deu muito trabalho. O Milan abriu a contagem com Inzaghi, depois de ótima jogada do brasileiro Serginho, pela esquerda. O Chievo reagiu e virou, fazendo 2 a 1, com Marazzina e Corradi. Mas a equipe milanesa retomou o controle da partida e conseguiu evitar a derrota, com dois gols de Shevtchenko. A 13ª rodada do Campeonato Italiano foi aberta no sábado com a com a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Perugia. Neste domingo, os resultados foram os seguintes: Atalanta 2 x 4 Inter, Fiorentina 1 x 3 Piacenza, Lecce 1 x 2 Lazio, Milan 3 x 2 Chievo, Roma 1 x 0 Venecia, Udinese 3 x 2 Parma, Verona 2 x 0 Brescia. Ainda neste domingo, jogam Bolonha x Torino.