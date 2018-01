Chievo surpreende o Milan O Chievo venceu o Milan por 2 a 1, neste sábado, em Verona, e fez um favor para a Juventus, que neste domingo abrirá oito pontos de vantagem sobre o rival no Campeonato Italiano caso vença a Fiorentina em Florença. O Milan começou bem e fez 1 a 0 aos 22 minutos de jogo com Kaladze. O Chievo empatou nos acréscimos do primeiro tempo com Pellisier e virou aos 37 do segundo com Tiribocchi. Com o resultado, o Milan estacionou nos 31 pontos e ficou em situação delicada, graças ao confronto direto entre seus perseguidores: se a Fiorentina vencer, vai a 32 e rouba-lhe o segundo lugar. Se a Juventus ganhar, vai a 39 e abre oito pontos de vantagem.