Chievo tem prova-de-fogo contra Milan O Chievo ainda é o time da moda na Itália, porque não tem tradição e ainda assim lidera, na primeira vez que disputa a Série A. A equipe que contraria qualquer prognóstico e lógica de um torneio badalado e equilibrado terá neste domingo novo teste de fogo, ao enfrentar o poderoso Milan, no campo do rival, na principal partida da 12ª rodada. A prova é mais complicada, porque pode provocar modificações no topo da classificação. O Chievo está com 23 pontos ? um de vantagem sobre a Internazionale. Se perder do Milan (19), pode ser superado no primeiro lugar. Para tanto, a Inter precisa cumprir a parte que lhe cabe e ganhar da Atalanta (14), em Bérgamo. A equipe de Ronaldo se concentra mais no campeonato, a partir de agora, depois de ter sido eliminada da Copa Itália pela Udinese, no meio da semana, ao empatar por 2 a 2, em casa. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo e jogou mais 23 minutos, seguindo o programa de recuperação. O Fenômeno deve ser aproveitado neste domingo, e existe a possibilidade de jogar meio tempo. A Roma corre por fora. A atual campeã está em terceiro lugar, com 20 pontos, e tem possibilidade de dividir a liderança com o Chievo ou com a Inter, de acordo com os resultados. O time de Cafu, Antonio Carlos, Émerson tem mais do que obrigação de vencer, pois recebe o Venezia, lanterna do torneio de 2001-2002 com 4 pontos. A Lazio (17) dá sinais de reação, depois de início ruim, mas não terá vida fácil na visita ao Lecce (13). A equipe romana se ajustou e tem 4 vitórias, contra 5 empates e duas derrotas. Mesmo assim, não afastou totalmente a ameaça de crise, provocada pela eliminação na Copa dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa. Tensão - A tensão marca o jogo entre Fiorentina (10) e Piacenza (9), respectivamente antepenúltimo e penúltimo colocados. Os dois times estão em fase péssima e, embora com muito tempo para mudar a situação, surgem como candidatos ao rebaixamento. Udinese (12) x Parma (11) é outro confronto entre equipes que largaram mal e se aproximam da zona de descenso. Um Brescia (17) tumultuado vai a Verona, para pegar a equipe local, 16 pontos e em posição intermediária. Em pouco mais de uma semana, o clube foi abalado por dois testes antidoping positivos para o volante Guardiola. O espanhol acena com a possibilidade de encerrar carreira, se for suspenso. Bologna (17) x Torino (13) completam a rodada.