Chievo vence Inter e retoma liderança O surpreendente Chievo voltou à liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, em pleno estádio San Siro, a equipe ganhou da Inter por 2 a 1 e chegou aos 29 pontos, um a mais que o próprio clube de Milão. O atacante brasileiro Ronaldo jogou a partida inteira, fez boas jogadas, mas não conseguiu evitar a derrota de seu time. O Chievo saiu na frente, com o gol de Corradi aos 20 minutos. O atacante Vieri empatou ainda no primeiro tempo, aos 25. Na segunda etapa, aos 19, Marazzina fez 2 a 1. A Inter pressionou bastante no final, teve algumas chances, mas não conseguiu marcar novamente. As demais partidas da 14ª rodada do Campeonato Italiano acontecem neste domingo: Atalanta x Parma, Bologna x Perugia, Fiorentina x Brescia, Juventus x Piacenza, Lecce x Torino, Roma x Milan, Venezia x Udinese e Verona x Lazio.