Chievo Verona surpreende e acaba com série invicta da Lazio no Italiano

RIO - Mesmo jogando em casa, no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio decepcionou neste sábado e acabou perdendo na abertura da 22ª rodada do Campeonato Italiano. O Chievo levou a melhor no confronto e ganhou por 1 a 0, encerrando a série invicta do adversário que já durava 10 partidas.

Nas últimas 10 rodadas, a Lazio tinha somado sete vitórias e três empates, o que a colocou na briga pelo título italiano. Agora, porém, ficou estacionada nos 43 pontos, ainda em terceiro lugar. E pode ver a líder Juventus abrir mais vantagem: com 48 pontos, recebe o Genoa neste sábado.

Enquanto a Lazio fica estacionada, podendo ver o Napoli também abrir vantagem - com 43 pontos, o vice-líder enfrenta o Parma neste domingo -, o Chievo conseguiu uma importante vitória neste sábado. Agora, a equipe de Verona soma 28 pontos, subindo para o 11º lugar no campeonato.

O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, quando Paloschi aproveitou um rebote, após a bola bater no travessão, e garantiu a vitória do Chievo. Empurrado por sua torcida, a Lazio bem que pressionou em busca do empate, mas não conseguiu evitar a derrota em casa.