Chilavert é acusado de falsificação O goleiro paraguaio José Luis Chilavert foi denunciado pelo Strasbourg, clube francês que defendia, por falsificação de documentos. O anúncio da denúncia foi feito por Patrick Proisy, presidente do clube. Se for provada a culpa de Chilavert, ele poderá pegar cinco anos de prisão. O Strasbourg acusa Chilavert, que foi demitido nesta temporada, de ter apresentado ao Comitê Judicial da Liga Profissional Francesa um documento falso, segundo o qual o clube francês lhe deveria US$ 2,4 milhões. "O que aconteceu é muito sério. O documento é falso e a minha assinatura estava falsificada", afirmou Proisy. A documentação falava sobre a obrigatoriedade de o clube francês realizar uma série de pagamentos ao goleiro como parte da negociação feita pelo Strasbourg, em outubro de 2000, quando o comprou do Vélez Sarsfield, da Argentina. Por sua parte, o goleiro nega ter apresentado documentação falsa. "As informações publicadas são totalmente erradas. Agora, estou com os meus advogados." Chilavert disse ainda que não tem dinheiro, porque grande parte de seu patrimônio foi perdida em função da grave crise financeira que a Argentina atravessa. "Não tenho dinheiro nem ao menos para poder regressar com a minha família para o Paraguai. Perdi muito dinheiro com a crise na Argentina." O goleiro foi dispensado pelo Strasbourg há um mês, supostamente por não estar na melhor forma física após a Copa do Mundo. Segundo os dirigentes, Chilavert chegou com 109 quilos, nada menos que 19 acima do peso ideal.