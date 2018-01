Chilavert encara dirigente na Justiça A briga entre o presidente do Racing Estrasburgo, Patrick Proisy, e o goleiro paraguaio Chilavert, a quem despediu há algumas semanas, terá seu desfecho nos tribunais. Por meio de seu advogado, René Pernot, o goleiro abriu processo contra o dirigente por injúrias racistas. Segundo Pernot, Proisy chamou Chilavert de ?Bibendum Michelin?, boneco gordo que simboliza uma empresa de pneus. Teria, também, feito referências raciais a suas origens. O presidente do Estrasburgo, contra-ataca e também vai processar Chilavert. Ele alega que o goleiro usou documentos falsos perante a Liga Profissional de Futebol Francês, solicitando pagamento de US$ 2,4 milhões.