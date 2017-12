Chilavert nega retorno ao Vélez O paraguaio Chilavert descartou a hipótese de voltar a jogar no Vélez Sarsfield, clube argentino onde fez história e conquistou vários títulos. O goleiro de 38 anos avisou que a sua decisão de encerrar a carreira é definitiva. Depois de ter sido campeão uruguaio com o Peñarol e ter anunciado a aposentadoria, Chilavert foi surpreendido há dois dias quando viu as declarações do presidente do Vélez, Raúl Gámez, sobre seu possível retorno ao clube argentino. ?Ninguém falou comigo. O Vélez tem a ilusão do meu retorno, mas já tenho a decisão tomada de deixar o futebol?, afirmou o paraguaio. Chilavert revelou que não tem mais nenhum desafio no futebol. ?Talvez no futuro eu seja treinador ou representante de algum clube, mas no momento quero ficar com a minha família?, disse o goleiro que marcou 70 gols na carreira. ?Agora vou me dedicar ao golfe.?