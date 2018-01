Chilavert obtém vitória contra TV Globo O goleiro paraguaio Chilavert conseguiu uma vitória no Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Turma do STJ, por unanimidade, decidiu que a TV Globo deve revelar a contabilidade de sua afiliada, a TV Gaúcha. O objetivo é aferir o lucro que a emissora obteve com a comercialização da imagem do goleiro em propaganda associada a uma marca de refrigerantes. Chilavert pediu R$ 4 milhões de indenização.