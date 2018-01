Chilavert, uma estrela em decadência A estrela de José Luiz Chilavert já brilhou mais. O controvertido goleiro paraguaio chega aos 37 anos sem prestígio e agilidade de tempos atrás. O desempenho no Mundial foi desastroso e o transformou de titular intocável a opção de Tavarelli, do Olimpia, mais novo e regular. Para complicar o ocaso de sua carreira, na sexta-feira rompeu contrato com o Estrasburgo, time médio da França que o havia contratado no fim de 2000. Leia mais no Estadão