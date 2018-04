Chile anuncia acerto com técnico Claudio Borghi

"Hoje iniciamos o caminho para a Copa do Brasil, em 2014", declarou o presidente da ANFP, Sergio Jadue, que chegou a tentar manter Bielsa no comando do time. Apesar do anúncio, o dirigente só acertou contrato com o novo treinador até o fim das Eliminatórias do Mundial. O vínculo só será estendido se a seleção conquistar a vaga na Copa.

Assim como Bielsa, que conquistou o apoio da torcida chilena, Borghi tem boa popularidade no país por conta dos 20 anos em que atuou como jogador e técnico no país. Ele conquistou seguidos títulos nacionais no comando do Colo Colo. Seu último time foi o Boca Juniors, no qual teve passagem discreta. Antes, foi campeão argentino pelo Argentinos Juniors. Como jogador, foi campeão mundial ao lado de Maradona em 1986.

"Esta responsabilidade é muito grande", afirmou Borghi, ciente do bom trabalho realizado pelo seu antecessor no Chile. "Sempre depois de alguém bem-sucedido deve vir outro", disse o treinador, que espera dar continuidade ao trabalho de Bielsa. "Espero que possamos apresentar um bom trabalho e cumprir as expectativas que há na parte esportiva e na parte humana, que também é importante".

A estreia de Borghi à frente da seleção chilena deverá acontecer no dia 26 de março no amistoso com Portugal, na Europa.