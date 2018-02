Chile anuncia amistoso contra o Brasil no dia 24 de março O presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Harol Mayne-Nicholls, anunciou nesta sexta-feira que acertou um amistoso contra a seleção brasileira para o próximo dia 24 de março, em Gotemburgo, na Suécia. A CBF ainda não confirmou a realização do jogo. "Procuramos um grande adversário para testar a nossa seleção. E este será o Brasil", contou Mayne-Nicholls. "É uma partida que corresponde às necessidades do nosso corpo técnico, pois saberemos como está o nível de nossa seleção para a Copa América da Venezuela." Caso a partida seja confirmada, esta será a oitava de Dunga no comando do Brasil. Até agora, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, que aconteceu no único amistoso disputado neste ano - foi para Portugal, de Luis Felipe Scolari, por 2 a 0, no dia 06 de fevereiro.