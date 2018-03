Chile conquista três pontos em La Paz Com gols de Villaseca e Gonzalez, um em cada tempo, o Chile derrotou a Bolívia, por 2 a 0, nesta terça-feira, em La Paz, pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Com este resultado, os chilenos somam sete pontos e dividem a quarta colocação com o Uruguai. A Bolívia segue na penúltima colocação, com apenas três pontos.