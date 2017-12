Chile convoca para jogo contra Brasil O técnico Juvenal Olmos convocou nesta sexta-feira a seleção chilena que irá enfrentar Venezuela e Brasil, nas duas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa de 2006. O Chile jogará contra os venezuelanos em 1º de junho e depois, no dia 6, recebe os brasileiros em Santiago. Ao todo, foram convocados 27 jogadores, sendo que 15 jogam no futebol estrangeiro. Dessa vez, Olmos poderá contar com os dois principais atacantes chilenos, Marcelo Salas e Reinaldo Navia, que ainda não jogaram juntos nas Eliminatórias, por conta de contusões e suspensões. Confira a lista de convocados: Goleiros - Nelson Tapia, Claudio Bravo e Alex Varas Defensores - Cristián Alvarez, Pablo Contreras, Luis Fuentes, Mark González, Rául Muñoz, Rafael Olarra, Rodrigo Pérez, Ricardo Rojas e Jorge Vargas. Meio-campistas - Clarence Acuña, Boris González, Luis Jiménez, Claudio Maldonado, Rodrigo Meléndez, Rodrigo Millar, Milovan Mirosevic, David Pizarro, Rodrigo Valenzuela e Moisés Villarroel. Atacantes - Patricio Galaz, Sebastián González, Reinaldo Navia, Mauricio Pinilla e Marcelo Salas.