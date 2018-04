Chile convoca Valdivia, Mena e Aránguiz para a Copa América A seleção chilena que vai disputar em casa a Copa América deste ano terá três atletas que atuam em clubes brasileiros: o zagueiro Mena (do Cruzeiro), o volante Charles Aranguiz (do Inter) e o meia Jorge Valdivia (do Palmeiras). Os três desfalcarão suas equipes em até sete rodadas do Brasileirão.