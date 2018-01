Chile derrota Equador em amistoso Com vistas às Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2006, o Chile derrotou o Equador por 3 a 0, na madrugada desta quinta-feira, em amistoso realizado no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. David Pizarrro, Mark González e Mauricio Pinilla marcaram os gols.