Chile derrota Peru por 2 a 1 O Chile obteve sua primeira vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, em Santiago, o Peru, por 2 a 1, em jogo válido pela segunda rodada. Pinilla, de cabeça, abriu o placar para os chilenos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Mendonza empatou para a equipe do técnico brasileiro Paulo Autuori aos 11 minutos da etapa final. Noranbuena, também de cabeça, garantiu a vitória chilena aos 25 minutos. O Chile, que soma quatro pontos, terá como próximo adversário, dia 15 de novembro, o Uruguai, em Montevidéu. Os peruanos, que têm três pontos, recebem a seleção brasileira, no mesmo dia.