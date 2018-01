Chile derrota Uruguai no Pré-Olímpico O Chile estreou com vitória no Pré-Olímpico sul-americano de futebol, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, em Concepción, no Chile, o Uruguai por 3 a 0. As duas seleções estão no Grupo A, juntamente com Brasil, Venezuela e Paraguai. Gonzalez, Soto e Villanueva marcaram os gols chilenos. Na próxima rodada, sexta-feira, o Chile encara a Venezuela, enquanto os uruguaios folgam.