Chile derrota Venezuela no Pré-Olímpico O Chile derrotou a Venezuela, por 3 a 0, nesta sexta-feira à noite, pela segunda rodada do Pré-Olímpico do Chile. Com este resultado, os chilenos somam seis pontos no Grupo A, contra três dos brasileiros. Venezuela e Uruguai não acumulam pontos, enquanto o Paraguai faz sua estréia na competição daqui a pouco diante Brasil. Valdivia abriu o placar para o Chile ainda no primeiro tempo. Villanueva e Figueroa completaram a vitória na etapa final. O Chile volta a campo na terça-feira para enfrentar o Paraguai, enquanto a Venezuela terá o mesmo adversário no domingo.