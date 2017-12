Chile deve jogar com só um atacante O técnico Nelson Acosta, do Chile, pode começar a partida contra o Brasil, sábado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, com apenas um atacante - e o escolhido deve ser Mauricio Pinilla, do Sporting de Lisboa. Marcelo Salas, um dos maiores ídolos chilenos, está fora de forma e deve sentar no banco de reservas. Desde que saiu do River Plate, em junho, Salas fez apenas uma partida oficial. "Meu problema é falta de ritmo e contra o Brasil temos de ser eficientes. Não podemos desperdiçar nenhuma chance", disse Salas, que ontem treinou normalmente com a delegação chilena em Santiago. Salas deu pistas como deve jogar o Chile em Brasília: retrancado, explorando os contra-ataques e sem ele no ataque. Acosta vem declarando que jogará os melhores. "Todos precisam estar 100%", assegurou o treinador. Não é o caso de Salas. O próprio Pinilla também tem um problema muscular. Foi diagnosticada uma leve contratura, mas sua presença está assegurada. Rodrigo Meléndez, Cristián Álvarez, Jorge Acuña, Ricardo Rojas, David Pizarro e Maldonado também não treinaram nesta terça, mas não preocupam. Apesar de respeitar o Brasil, Pizarro apontou um ponto fraco: "Enfrentaremos um time forte no ataque, mas a defesa é frágil. Temos de explorar os contra-ataques."