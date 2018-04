Chile e Colômbia empatam e Brasil garante vaga no Mundial de futebol feminino

Horas após fazer sua parte, com vitória sobre a Argentina, a seleção brasileira feminina de futebol assegurou na noite desta quinta-feira a vaga no Mundial da França, no próximo ano. A vaga foi garantida com o empate entre Chile e Colômbia, na sequência do quadrangular final da Copa América, no Chile.

+ Brasil bate Argentina e fica a um empate do título na Copa América Feminina

Com este resultado, o Brasil só pode ser alcançado por uma das outras seleções do quadrangular. E, como a Copa América garante duas vagas no Mundial, a equipe brasileira está classificada. A terceira colocada da competição continental terá que disputar repescagem com a Concacaf para tentar a vaga na Copa do Mundo.

A seleção brasileira lidera o quadrangular final da Copa América com seis pontos. A Argentina derrotada pelas brasileiras por 3 a 0 nesta quinta, vem em segundo lugar, com três pontos e é a única que pode alcançar o Brasil na rodada final desta fase, no domingo.

Na última rodada do quadrangular, o Brasil enfrentará a Colômbia. E só precisa de um empate para sacramentar o título da Copa América. Argentina e Chile farão o outro confronto.