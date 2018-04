Chile e Colômbia ficam no 0 x 0 Chile e Colômbia empataram em 0 a 0, na noite deste domingo, em Santiago, encerrando a oitava rodada das eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. O jogo, assistido por 65 mil pessoas no estádio Nacional de Santiago, teve poucos lances de emoção e muita violência. Os dois times terminaram o confronto com nove jogadores. O resultado deixa o time chileno na quarta-colocação com 12 pontos e os colombianos estão em nono, com 8. O Brasil lidera com 16 pontos, um a mais que a Argentina.