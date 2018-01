Chile e Peru entram em campo empolgados Chile e Peru se enfrentam nesta terça-feira, às 22h (horário de Brasília), em Santiago, num confronto entre duas equipes que começaram as Eliminatórias melhor do que esperavam e por isso, estão muito motivadas para esta partida. A seleção chilena, que arrancou um bom empate com a Argentina em Buenos Aires, na primeira rodada, contará com a estréia de seus principais jogadores: o meia David Pizarro e o atacante Marcelo Salas. "Se não ganharmos em casa do Peru, não terá servido para nada o ponto que conseguimos na Argentina", disse o volante Mirosevic. No Peru, a empolgação é a mesma, depois de golear o Paraguai na estréia, por 4 a 1. O técnico brasileiro Paulo Autuori tem só uma dúvida para definir a escalação: o veterano Roberto Palácios ou o garoto Farfán no meio-de-campo.