Chile e Uruguai abrem Pré-Olímpico Chile e Uruguai fazem o jogo de abertura do Torneio Pré-Olímpico do Chile, amanhã, às 20 horas (de Brasília), no estádio Municipal, em Concepción, dispostos a fazer história e provar que não serão apenas figurantes na competição. O jogo faz parte do grupo A, que tem ainda Brasil, Venezuela e Paraguai. O treinador Juan Ramón Carrasco, do Uruguai, apesar de ter conseguido a liberação de Rubén Olivera, da Juventus, da Itália, não pôde preparar a equipe como gostaria, pois teve de se conformar em enfrentar apenas equipes amadoras. Diante disso, o Chile pode ser considerado mais preparado que o rival, pois apesar de contar com apenas um dos cinco estrangeiros solicitados pela comissão técnica à federação local, fez nove amistosos, alguns contra equipes internacionais, nos quais somou seis vitórias e três empates. A dúvida do técnico Olmos é o zagueiro Miguel Riffo, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. O treinador só definirá o time momentos antes do jogo. "Vamos aguardar a recuperação de Riffo e definir se atuaremos com dois ou três atacantes", comentou. A maior preocupação de Juan Ramón Carrasco é a falta de jogos preparatórios para sua equipe. A "Celeste" só realizou um amistoso internacional, dia 27 de dezembro, quando perdeu por 2 a 1 para um combinado de Euskadi, em Bilbao, na Espanha. Carrasco comentou que Olivera é imprescindível para a equipe e adiantou que será titular diante do Chile, apesar de não ter feito nenhum coletivo com o elenco.