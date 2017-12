Chile enfim está com o grupo completo O técnico Nelson Acosta contou nesta quarta-feira com todos os convocados. O último a se apresentar foi Eduardo Rubio, que foi liberado para jogar pelo seu time, Universidad de Chile, na Copa Sul-Americana, terça-feira. Venceu por 5 a 0 o Alianza Atletico, do Peru. O goleiro Nelson Tapia também se apresentou. Acosta montou ontem seu esquema com cinco defensores: Fuentes deve ser o líbero, jogando mais na sobra. Ricardo Rojas e Pablo Contreras completam a zaga. Nas laterais, Álvares e Villarroel disputam o lado direito, enquanto Rodrigo Pérez e Tello, o esquerdo. O volante Rodrigo Meléndez treinou nesta quarta e não sentiu a contratura muscular na coxa esquerda. Foi liberado e é uma opção para o meio-de-campo.