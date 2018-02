Chile ganha da Venezuela por 1 a 0 O Chile derrotou a Venezuela por 1 a 0, nesta terça-feira, em San Cristóbal, e embolou a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Com a vitória fora de casa, os chilenos chegaram aos 10 pontos, enquanto os venezuelanos permanecem com 9. A Argentina lidera as Eliminatórias, com 11 pontos, e enfrenta o Brasil, que tem 9, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. O Paraguai, que podia ter assumido a primeira posição, desperdiçou a chance - ainda tem 10 pontos - ao perder para a Bolívia, por 2 a 1, também nesta terça. Com isso, os bolivianos deixaram a lanterna. Agora, os últimos colocados são a Colômbia e o Equador -, ambos com 4 pontos - a Bolívia tem 6. Eles se enfrentam nesta quarta-feira, em Quito, no complemento da 6ª rodada da competição. A vitória do Chile veio no final do jogo, com o gol de Pinilla aos 38 minutos do segundo tempo. Foi um duro golpe na Venezuela, que faz boa campanha e podia assumir a liderança das Eliminatórias. E serviu como injeção de ânimo para os chilenos, que recebem o Brasil no domingo, em Santiago.