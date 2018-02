Chile goleia a Colômbia na abertura do hexagonal do sub-20 Terceiro colocado do Grupo A na primeira fase do Sul-Americano sub-20, o Chile surpreendeu ao estrear nesta sexta-feira no hexagonal decisivo com uma bela vitória por 5 a 0 sobre a Colômbia, atual campeã e líder da outra chave. Mesmo debaixo de muita chuva e vento no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, os chilenos foram superiores em todo o jogo, principalmente no segundo tempo, em que marcaram quatro gols. Vidal abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa. Na segunda, Medina ampliou aos 8 e aos 14, Larronda anotou aos 27 e Arenas, num chute quase do meio-de-campo, fechou o massacre aos 39. Uruguai passa pelos anfitriões No segundo jogo da rodada, o Uruguai não tomou conhecimento do Paraguai e venceu os donos da casa por 3 a 1, com facilidade. Kagelmacher, Vander Putten e Cavani abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Bogado descontou na etapa final para os paraguaios, que perderam a primeira partida no campeonato. O temporal que caiu sobre Assunção atrasou em 25 minutos o começo da segunda partida. O árbitro brasileiro Leonardo Gaciba chegou a entrar com os times em campo, mas os mandou voltar para o vestiário até que a chuva diminuísse. Texto atualizado às 23 horas