Chile goleia Equador na estréia A seleção chilena estreou na Copa América com uma vitória incontestável: goleou o Equador por 4 a 1 e assumiu a liderança do Grupo A, o mesmo de Colômbia e Venezuela, que se enfrentarão ainda nesta quarta-feira, a partir das 22h45, também no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Os equatorianos, que ocupam a terceira posição nas eliminatórias do Mundial de 2.002, atrás de paraguaios e argentinos, sofreram a primeira derrota nos últimos dez meses. A partida inaugural da Copa América foi assistida pelo presidente de Colômbia, Andrés Pastrana e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, o paraguaio Nicolás Leoz, entre outras autoridades. O Chile, na nona colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, começou a partida num lento veloz e surpreendeu os adversários, considerados favoritos, apesar de os dois times jogarem bastante desfalcados. O primeiro gol chileno saiu aos 30 minutos, com um chute forte de direita desferido por Navia. O Equador empatou aos oito minutos da segunda etapa, por intermédio de Kléber Chalá. O autor do gol equatoriano acabou sendo expulso de campo aos 30 minutos. A equipe chilena demorou um pouco para se reencontrar em campo. Somente aos 29 minutos conseguiu a vantagem no marcador, através de Montecinos, atacante do Júnior de Barranquilla. O terceiro gol surgiu aos 40 minutos nos pés de Marcelo Corrales. Coube a Montesinos fechar o placar aos 46 minutos.