Chile goleia Honduras no Mundial Sub-20 A seleção do Chile goleou Honduras por 7 a 0, neste sábado em Doetinchen, em sua partida de estréia do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Holanda. Os gols foram marcados por Fuenzalida (2), Parada (2), Fernandez, Jara e Morales. O jogo valeu pelo Grupo 3. Nos outros jogos, pelo Grupo 2, a Ucrânia venceu Panamá por 3 a 1, com gols de Oleksandr (2) e Feschchuk; o gol do Panamá foi marcado, contra, por Arzhanov. Já pelo Grupo 4 a Alemanha bateu o Egito por 2 a 0, com gols de Adler e Matip.