Chile jogará ?compacto? contra o Brasil O técnico da seleção do Chile, Nelson Acosta, convocou, nesta sexta-feira, 21 jogadores para o jogo contra o Brasil, no próximo dia 4, em Brasília, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Sem problema de contusão ou suspensão, os melhores foram chamados, como o meia David Pizarro (Inter de Milão) e o atacante Marcelo Salas (Universidad de Chile). Para encarar os brasileiros, Nelson Acosta deverá armar uma equipe mais compacta para tentar evitar que os meias do Brasil tenham espaço para criar jogadas. Assim, o treinador acredita que conseguirá diminuir a pressão adversária. ?Quero que o Chile seja um time compacto, que defenda bem, tenha mais posse de bola e chegue bem ao ataque?, afirmou Acosta. Com 20 pontos, o Chile ocupa a sexta colocação nas Eliminatórias e precisa da vitória contra o Brasil, que necessita apenas de três pontos para garantir uma vaga no Mundial da Alemanha. Os treinamentos da seleção chilena começarão na próxima segunda-feira, em Santiago. Confira a relação de convocados por Nelson Acosta: Goleiros Nelson Tapia (Junior de Barranquilla-Colômbia) Johnny Herrera (Universidad de Chile) Claudio Bravo (Colo Colo) Defesa Moisés Villarroel (Colo Colo) Rodrigo Pérez (Cobreloa) Luis Fuentes (Cobreloa) Cristián Alvarez (River Plate-Argentina) Pablo Contreras (Celta-Espanha) Ricardo Rojas (América-México) Waldo Ponce (Universidad de Chile) Meio-campo Rodrigo Meléndez (Estudiantes-Argentina) Jorge Acuña (Roosendaal-Holanda) Claudio Maldonado (Cruzeiro) Rodrigo Tello (Sporting Lisboa-Portugal) Matías Fernández (Colo Colo) Luis Jiménez (Ternana-Itália) David Pizarro (Inter de Milão-Itália) Ataque Marcelo Salas (Universidad de Chile) Eduardo Rubio (Universidad Católica) Humberto Suazo (Audax Italiano) Mauricio Pinilla (Sporting Lisboa-Portugal)