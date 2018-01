Chile lidera no Sul-Americano Sub-17 O Chile assumiu nesta segunda-feira a liderança isolada do Grupo B do Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado na Venezuela. Isso graças à vitória por 3 a 0 sobre o Peru (gols de Rodrigo Tapia e dois de Alexis Sánchez), que lhe permitiu chegar aos seis pontos na classificação. A liderança é isolada porque após dois jogos somente os chilenos ganharam três partidas. No outro jogo deste grupo, a Colômbia ganhou por 1 a 0 do Uruguai (gol contra de Gary Kagelmacher) e empatou com os próprios uruguaios na segunda posição, ambos com três pontos. Os lanternas são a Argentina e o Chile, que ainda não pontuaram. Os próximos jogos deste grupo serão na quarta-feira (6/4): Peru x Colômbia e Chile x Argentina.