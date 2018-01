Chile na briga ao vencer a Bolívia O Chile conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, neste sábado, e continua sonhando com a classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. É que com 17 pontos os chilenos dividem a quinta posição com a Colômbia e o Uruguai, ficando a dois pontos do Paraguai, o quarto colocado. Na partida válida pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2006 o domínio foi do time da casa. Tanto que o Chile marcou seus gols com Luis Fuentes (dois), aos sete e aos 35 minutos do primeiro tempo, e o experiente atacante Marcelo Salas, aos 24 minutos do segundo tempo. Jose Castillo, aos 37 minutos, descontou em cobrança de pênalti para os bolivianos.