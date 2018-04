Chile recebe Paraguai em busca de vitória nas Eliminatórias

O Chile recebe o Paraguai no Estádio Nacional nesta próxima quarta-feira, às 23h30, com a intenção de alcançar um triunfo que lhe permita melhorar sua posição nas Eliminatórias para a Copa de 2010. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Esta será a segunda partida em casa para a equipe comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, que no último domingo alcançou um empate histórico de 2 a 2 fora de casa com o Uruguai, resultado que aumentou o otimismo dos torcedores chilenos, que começam a sonhar mais e mais com a classificação para o Mundial. Entretanto, o Chile sabe que terá pela frente um rival muito complicado, pois o Paraguai vem de um triunfo de 5 a 1 sobre o Equador. A seleção paraguaia chega a este confronto decisivo com 7 pontos na classificação, enquanto o Chile somou quatro nas três rodadas iniciais. Além disso, as Eliminatórias para a Copa de 2006 está na memória coletiva dos chilenos, pois o Paraguai saiu de Santiago com três pontos, após vencer por 1 a 0. No aspecto futebolístico, a equipe comandada por Bielsa perdeu o volante Arturo Vidal, que ac Chile Claudio Bravo; Miguel Riffo, Ismael Fuentes e Waldo Ponce; Manuel Iturra, Claudio Maldonado, Hugo Droguett e Matías Fernández; Humberto Suazo, Marcelo Salas e Carlos Villanueva Técnico: Marcelo Bielsa Paraguai Justo Villar; Carlos Bonet, Julio César Cáceres, Paulo da Silva e Claudio Morel Rodríguez; Enrique Vera, Edgar Barreto, Víctor Cáceres e Cristián Riveros; Roque Santa Cruz e Nelson Haedo Valdez Técnico: Gerardo Martino Árbitro: Óscar Ruiz (COL) Estádio: Nacional Horário: 23h30 de Brasília abou suspenso por acumulações de cartões amarelos, e o lateral Gonzalo Jará, que sofreu uma contusão no joelho. Por outro lado, a equipe chilena recuperou os volantes Maldonado, que não enfrentou o Uruguai por causa de uma contratura, e Manuel Iturra, que estava suspenso. "Não acho que tenha problemas para atuar. Quero jogar nesta partida, que será fundamental para nós", declarou o volante do Santos, que treinou de forma normal na última segunda. Fiel à doutrina de Bielsa, o elenco chileno deve realizar treinos secretos e em período integral. Porém, o treinador argentino não deu indícios de qual deve ser a sua equipe titular. Já o time paraguaio chega a Santiago com apenas uma dúvida, o lateral Denis Caniza, do Cruz Azul do México, que não enfrentou o Equador por causa de uma lesão. Porém, o técnico Gerardo Martino vai esperar por ele até o último minuto. Outra dúvida da equipe está no ataque, onde Martino pode optar por um trio formado por Roque Santa Cruz, Nelson Haedo Valdez e Salvador Cabañas, ou pode optar por outra formação mais conservadora por jogar fora de casa. Caso se opte pela formação mais defensiva, Carlos Bonet poderia ganhar uma vaga na direita, enquanto Enrique Vera formaria a linha de volantes com Edgar Barreto, Víctor Cáceres e Cristian Riveros, deixando Santa Cruz e Haedo Valdez como homens de frente.