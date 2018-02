Chile se reabilita e goleia a Bolívia no Sul-Americano sub-20 Depois de perder as duas primeiras partidas no Campeonato Sul-Americano sub-20, o Chile recuperou-se em grande estilo: goleou a Bolívia por 4 a 0, na noite desta terça-feira, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na abertura da terceira rodada do Grupo A. Larrondo (dois), Vidangossy e Arenas fizeram os gols que levaram os chilenos aos primeiros três pontos na competição. A Bolívia, que na estréia havia perdido por 1 a 0 para o Paraguai, segue sem pontuar e no sábado enfrenta o Brasil, vice-líder da chave com seis pontos. O Paraguai, que venceu o Peru nesta quinta, soma 7 pontos e é líder do Grupo A. Os três primeiros classificados de cada chave garantem vaga no hexagonal final, que, por sua vez, leva os dois melhores aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, na China. Além disso, os quatro mais bem posicionados vão ao Mundial da categoria, no Canadá, ainda este ano. Matéria alterada às 02h44 para acréscimo de informações