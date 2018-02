Chile será sede do Sul-Americano feminino sub-17 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira que o Chile irá sediar a primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub-17 feminino, que será disputado em janeiro de 2008. A competição contará com a presença dos dez países filiados à entidade. A competição continental garantirá três vagas à Copa do Mundo da categoria, que também terá sua primeira edição realizada entre os dias 30 de outubro e 16 de novembro do ano que vem. O Mundial será organizado pela Nova Zelândia. "Assumimos esse desafio [receber o Sul-Americano] como uma forma de nos prepararmos para receber a Copa do Mundo sub-20 [entre agosto e setembro de 2008]", comentou Eduardo Rojas, diretor executivo do Comitê Organizador da competição continental. Segundo o dirigente, os dois torneio serão usados como prova que confirmar que o país está pronto para receber grandes eventos internacionais.