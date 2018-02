Chile usa o frio da noite contra o Brasil Desta vez, a Globo é inocente. Foram os cartolas da Conmebol, em parceria com os da Federação Chilena, que determinaram o horário de 21h30 (22h30 de Brasília) de domingo para a partida em Santiago, entre Chile e Brasil, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2006. Para os responsáveis pelo futebol no Chile, o frio por lá nessa época do ano pode ajudar a seleção local. A própria Globo, responsável pela transmissão dos jogos do Brasil, desaprova o horário, considerado inadequado - às 22h30 de um domingo - para sua grade de programação. Mas os chilenos estão adorando a idéia. Apostam que o fato de a temperatura estar baixa nessa época do ano em seu país pode favorecer os jogadores da seleção nacional contra um time de atletas nascidos num território tropical. "Imagine que agora à tarde (14h lá) estamos com cerca de 5º centígrados em Santiago. À noite, deve estar bem mais frio ainda", disse Rodrigo Fontealba, repórter do La Tercera, um os mais importantes jornais chilenos. Rodrigo Fontealba explica que, do ponto de vista da imprensa chilena, o horário do jogo é interessante, 21h30 locais, apesar de para o Brasil a transmissão de tevê começar às 22h30 de Brasília. "Pensamos que é demasiado tarde para os brasileiros. Todavia, a Conmebol tinha outros quatro jogos no mesmo dia e infelizmente para o Brasil acharam mais adequado esse horário", completou o jornalista esportivo. Pelas Eliminatórias, além de Chile e Brasil (22h30 na Globo), haverá mais quatro jogos no domingo: Argentina x Paraguai (15h na ESPN Brasil), Colômbia x Uruguai, Equador x Bolívia e Peru x Venezuela.